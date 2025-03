Il Bayern Monaco festeggia i 125 anni di storia cantando "Montagne Verdi"

Getty Images

Per celebrare i 125 anni di storia, il Bayern Monaco ha deciso di pescare un vecchio classico della musica… italiana. Dopo la partita di Bundesliga di dicembre scorso contro l'Heidenheim all'Allianz Arena,. Il brano di successo, portato a Sanremo nel 1972, è stato intonato da 8mila tifosi tra i quali c'era anche il tenore Jonas Kaufman al quale è stato assegnato il ritornello. Il testo riadattato recita (in tedesco, ovviamente): "Per sempre forza Bayern. Campioni di Germania, orgoglio di Monaco. Noi vogliamo celebrarti in ogni stadio, noi siamo i tifosi del Bayern. Come abbiamo fatto per oltre cento anni, lo faremo fino alla morte. Il nostro club: Fc Bayern, nei colori bianco e rosso".

- La notizia è arrivata anche alla diretta interessata, Marcella Bella, che sui social ha commentato così l'episodio: "Una grandissima emozione scoprire che il nuovo inno del Bayern Monaco per festeggiare i 125 anni di storia della società è totalmente ispirato a 'Montagne Verdi'. Non solo: il ritornello viene interpretato in italiano dal celebre tenore Jonas Kaufmann. Grazie a tutti i tifosi di questa grande squadra che fanno rivivere uno dei miei più grandi successi".