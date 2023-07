Importante notizia in arrivo dalla Germania, che potrebbe finalmente scatenare il valzer di punte atteso ormai in tutta Europa e che coinvolgerà anche i club italiani, ad esempio la Juventus e Dusan Vlahovic. Secondo la Bild infatti, il CEO del Bayern, Jan-Christian Dreesen, ha annullato il proprio viaggio con la squadra in Asia, dove i bavaresi sosterranno alcune amichevoli in tournée.



VENERDI' INCONTRO COL TOTTENHAM - Decisione arrivata all'ultimo e con breve preavviso, per una motivazione di mercato molto importante: i negoziati in programma per venerdì con il presidente del Tottenham Daniel Levy, con argomento Harry Kane, l'attaccante scelto per essere il nuovo 9 del Bayern e che gli Spurs valutano 100 milioni di euro.



GLI INDIZI - A 30 anni, dopo 10 trascorsi a Londra, Kane vuole una nuova esperienza all'estero: il proprietario del Tottenham Joe Lewis ha imposto di cedere il capitano dell'Inghilterra in caso di mancato rinnovo. Negli scorsi giorni la moglie del 30enne, Katie Goodland, è stata avvistata a Monaco di Baviera per visitare una villa nell'elegante sobborgo di Grünwald.