: questo è il nome completo della squadra che. Per ragioni di brevità è conosciuta come Holstein Kiel, o semplicemente Kiel, e qui ve la presentiamo brevemente.Die Storche, "Le Cicogne", non sono mai state in Bundes, è vero, ma solo perché la Bundesliga esiste dal 1963: prima erano regolarmente nell', anche se all'ombra dell'Amburgo, e. In tempi recenti, comunque, nel Land Schleswig-Holstein, profondo Nord del Paese, lo sport principale è sempre stato la, con il fortissimo THW Kiel a farla da padrone a livello internazionale. Già nel 2011, però, la squadra di calcio è arrivata ai quarti di finale della DFB Pokal, la coppa nazionale, attirando su di sé qualche attenzione. Oggi, invece, dopo che nel 1974 una nuova riforma li ha spinti ancor più in basso nella piramide del calcio teutonico, ecco la prima storica promozione tra i migliori 18 di Germania.

Kiel 65 St. Pauli 63 (una gara in meno) Fortuna Dusseldorf 60 Amburgo 55

- La banda del tecnico Marcel, alla penultima giornata, ha pareggiato per 1-1 contro il Fortuna Dusseldorf terzo e ha potuto dare il via alla festa: a un turno dalla fine del campionato, infatti, la classifica è la seguente: salgono le prime due, la terza spareggia contro la terzultima di Bundesliga.Becker e compagni potrebbero perdere il primo posto, ma non la promozione, e hanno ben dieci punti sull'Amburgo quarto. Proprio quell'Amburgo che aveva vinto 15 Oberliga Nord su 16 ai tempi del dualismo col Kiel prima del 1963. La partita contro il Fortuna Dusseldorf ha sancito la matematica promozione per le Cicogne, che in rosa possono vantare giocatori del calibro di, punta 24enne che si era distinta nel settore giovanile del Bayern Monaco, e34 anni, con un passato di discreto livello tra Schalke, Tottenham e proprio Amburgo. Precedentemente, dal Kiel sono passati vecchi bucanieri del calcio tedesco comeex Schalke e Bayer Leverkusen, e Marvin, ex Borussia Dortmund e oggi al Werder Brema; soprattutto, a Kiel è nato e ha giocato, portiere eroe della Nazionale tedesca a Euro '96. A partire da quest'estate, la storia del Kiel entrerà in un nuovo, esaltante capitolo.