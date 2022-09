Una vittoria netta di dominio e personalità, contro una delle squadre più importanti di questo campionato Primavera 1. Ildirifila une si candida prepotentemente a un ruolo di protagonista assoluto di questa stagione anche grazie a una rosa ben assortita e in cui spiccano talenti già attenzionati da Baroni per la prima squadra e che presto potranno trovare l'esordio. È però stato principalmente il centrocampo salentino a colpire per qualità e dinamicità, non pagando dazio contro la muscolarità già nota di quello nerazzurro. E fra i nomi da segnarsi in rosso sul taccuino c'è sicuramente quello diCentrocampista classe 2004, Samek in realtà il calcio dei grandi lo aveva già conosciuto in patria quando, a marzo 2021,dopo una trafila di alti e bassi nelle giovanili. Samek infatti non sempre era riuscito a ritagliarsi uno spazio con i suoi pari età, ma nell'ultimo anno, quello dell'esordio, arrivò l'esplosione e il cambio di passo che tutti si attendevano. Nella scorsa stagione con la formazione Cecaprima nei preliminari di Europa League e poi introvando minutaggio e l'attenzione di tantissimi club d'Europa. In Italia il tentativo più concreto lo fece la, maper il costo del suo cartellino e che lo convinse a scegliere l'Italia. "Sarà una grande sfida, non pensavo che questo affare potesse concretizzarsi, ma ho fatto la scelta giusta" ha dichiarato presentandosi alla stampa italiana.anche se predilige il lato destrorso del campo, Samek è a tutti gli effettiche ha accanto e che, all'occorrenza, potrebbe anche adattarsi in un centrocampo a due anche se c'è ancora da lavorare sulla fase difensiva. Se ci riuscisse potremmo paragonarlo al Sandrodi oggi, ma per adesso il paragone più calzante potrebbe essere quello condel Napoli. In patria in molti rivedono in lui, centrocampista della nazionale e del West Ham, ma lui ha più volte dichiarato di ispirarsi a giocatori più tecnico come ildei tempi dell'Ajax, che oggi non sta brillando al Barcellona.Samek è a tutti gli effettihe per la Primavera è ovviamente quasi un fuori-categoria e che, presto, sarà integrato danella prima squadra giallorossa.. È costantemente aggregato e nel ko ai supplementari di Coppa Italia contro il Cittadella è stato anche. L'esordio è dietro l'angolo, ma nel frattempo Coppitelli potrà continuare a fare di lui uno dei fari di un centrocampo che può lottare per lo scudetto Primavera.