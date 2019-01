Non andrà via a gennaio. L'Inter non ha cambiato idea su Dalbert e non intende farlo prima del 31 gennaio. Oggi La Pronvence, quotidiano molto vicino alle vicende del Marsiglia, ha parlato di un incontro tra la dirigenza dell'OM, Ausilio e Marotta per parlare del futuro del terzino sinistro brasiliano, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'addio dell'ex Nizza, al momento non è una possibilità, tantomeno in prestito, la formula gradita dal club francese. Dalbert resta all'Inter, che punta forte su di lui.



SPALLETTI DOCET - A escludere una partenza di Dalbert ci aveva pensato Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia della sfida con il Torino: "Squadre francesi su Dalbert? E' il più forte di tutti, è un calciatore di assoluto livello. Ha giocato poco anche perché ne abbiamo un altro forte come Asamoah e su quella fascia possiamo esbire molta qualità, ma Dalbert è uno di quei calciatori su cui puntiamo per il futuro”.