Ilnon si fa sfuggiree riporta a casa l'attaccante. Nei giorni scorsi il Lecce aveva esercitato il diritto di riscatto per il classe 2002, ma. Lo rende noto la società giallorossa con un comunicato sul proprio sito: "L'U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo dell'attaccante Lorenzo Colombo, l'A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore".- Il Lecce aveva riscattato Colombo per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro, ma il duo Moncada-Furlani ha deciso di sborsareper recuperarlo in un'operazione che ha fatto felici tutti. Colombo torna quindi a Milano, ma non per restare nell'immediato: l'idea del Diavolo resta quella di unper consentirgli di proseguire nel percorso di crescita e già sono arrivati i primi sondaggi per il classe 2002.