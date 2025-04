Il Milan non perde mai il derby e l'Inter non vince coi rossoneri: la "maledizione di Pioli" è un lontano ricordo

Redazione Calciomercato

. Quest’anno va sempre così, come non accadeva negli anni più recenti, quelli della maledizione che Pioli si portava addosso ogni volta che San Siro si colorava di rosso-nero-azzurro.A prescindere dalle statistiche stagionali,, e non solo perché i due goal sono arrivati rasoterra: un fulmine quello di Abraham, una stella filante quello di CalhanogluCommenti in ordine di ruolo per i rossoneri titolari. Eccoli.un paio di volte bravo e altrettante bravissimo. In difesasicuro eaddirittura rassicurante;molto bene, invecebenino, ma non benissimo. A centrocampocon grande visione verticale edi generosa sostanza. In avanti Jimenez impalpabile (vedi il dirimpettaio Carlos Augusto),quasi irriconoscibile rispetto all’andata,un bel rasoterra nel primo tempo più qualche fiammata e infineassai deciso nonché decisivo.

Stesso elenco schematico per i nerazzurri, partendo Dassalvavita sulla linea di porta e super in uscita scivolata. Del trio difensivo si segnalanoimmobile sul goal dell’1-0,leader pesante e pensante,al solito buon tuttofare. Quintetto di centrocampo condeciso nella corsa, ma impreciso per tutto il resto,volenteroso al via però spento al traguardo,regista a tempo indeterminato e determinante per l’1-1,sul centrosinistra irriconoscibile,impalpabile (vedi il dirimpettaio Jimenez),come al solito emeno del (suo) solito.

