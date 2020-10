Dopo lo spazio per le nazionali, torna il campionato di Serie A e, che vi offre l'opportunità di fare i vostri pronostici e vincere con le 6 partite selezionate per ogni fine settimana.Si parte condelle 18 di domani, che può valere la testa della classifica. La squadra di Pioli, che ha collezionato 3 successi in altrettante partite, ha due punti di vantaggio sugli uomini di Conte, reduci dal beffardo pareggio con la Lazio nell'ultimo turno., che ha smaltito il Covid,dopo le positività di Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan, Radu e Young. Diventano così i nuovi acquisti Vidal e Hakimi le carte per scardinare la difesa del Milan e far pendere il pronostico a favore dell'Inter.. I campioni d'Italia in carica vengono dal discusso successo per 3-0 a tavolino e vogliono proseguire la loro marcia nelle zone alte della classifica contro un avversario ancora a secco di punti., mentre il Crotone spera in un'altra notte da protagonista di Simy, in gol con una spettacolare rovesciata in occasione dell'ultimo precedente allo "Scida".Dagli appuntamenti del sabato si passa a quelli domenicali e alle 15 spiccano le sfide tra. All'"Olimpico Grande Torino", i granata di- battuti due volte su due nelle prime uscite stagionali e con la partita col Genoa da recuperare -, partiti a loro volta ad handicap. Dopo il pari all'esordio col Sassuolo, sono arrivate due sconfitte di fila contro Lazio e Atalanta.Poche soddisfazioni sino ad oggi anche per Udinese e Parma, con i friulani in coda alla classifica e mestamente a quota zero dopo le prime tre partite, mentre i gialloblù di Liverani si sono rilanciati proprio in occasione dell'ultimo turno contro il Verona.Gli ultimi match nel menù di Super6 sonoe Roma-Benevento. I liguri, alla prima storica apparizione in Serie A, vengono dalla sconfitta sul campo del Milan nella terza giornata e sperano di conquistare i primi punti casalinghi; i viola, orfani di Chiesa ma con un Callejon in più, sono desiderosi di ripartire dopo i due ko consecutivi con Inter e Sampdoria che la relegano nella zona medio-bassa della graduatoria., rilanciata dal gol-vittoria di Pedro a Udinese,di Pippo Inzaghi, a quota 6 punti dopo tre giornate. I giallorossi sperano di ritrovare la miglior versione di capitan Dzeko, ancora a secco di gol, mentre i campani si affidano a Lapadula, match-winner nell'ultimo appuntamento contro il Bologna.