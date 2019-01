Il mese di gennaio si preannuncia molto intenso per Leonardo, chiamato a rinforzare il Milan con un paio di innesti. Molto dipenderà anche dalle cessioni che il club sarà costretto a fare per finanziare il mercato in entrata e un giocatore che sta generando degli interessamenti è Diego Laxalt.



SONDAGGIO NEWCASTLE - Secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com, il Newcastle si è mosso tramite un intermediario per Laxalt. I Magpies sono molto interessati all'ex Genoa, tanto che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un'offerta ufficiale in via Aldo Rossi.



IL PENSIERO DI LAXALT - Nonostante una prima parte di stagione poco esaltante, Diego è molto contento al Milan e ha un buon rapporto con Gattuso. L'idea dell'uruguaiano sarebbe quella di proseguire la sua avventura in rossonero, cercando di ripagare la fiducia accordata la scorsa estate. Ma il Newcastle si è mosso, vuole portarlo in Premier League già a gennaio. Attesi sviluppi a stretto giro di posta, da verificare anche la posizione di Leonardo e Maldini nei confronti di una possibile cessione.