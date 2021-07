La Nazione (Firenze) scrive del crescente interesse della Fiorentina per Junior Messias e Nwankwo Simy del Crotone. Nei piani della società gigliata, i due andrebbero a riempire in rosa le caselle di soluzione per la fascia e vice-Vlahovic. Il presidente degli Squali ha confermato che i giocatori sono sul mercato, e la Fiorentina avrebbe in mente di provare ad assicurarseli in prestito oneroso con un riscatto già fissato: 10 milioni per il brasiliano, qualcosa in più per il nigeriano.