Il Real Madrid non si arrende: Guler affonda il Getafe e torna a -4 dal Barcellona

, in un match valido per la 33esima giornata di Liga. I blancos, con una formazione profondamente rimaneggiata rispetto alle ultime uscite – in vista della finale di Coppa del Re di sabato 26 aprile contro il Barcellona – ottengono la terza vittoria consecutiva e, vincente con lo stesso risultato a Montjuic contro il Maiorca.Considerando il dispendio di energie per le tante partite ravvicinate e la necessità di presentarsi nelle migliori condizioni possibile alla sfida del fine settimana de La Cartuja di Siviglia, il Real Madrid ha confermato la presenza di Courtois tra i pali, davanti al quale è stata piazzata una linea a quattro formata da Lucas Vazquez e Fran Garcia sugli esterni e con Asencio e Alaba come centrali;Davanti Vinicius Junior ed Endrick, rispolverato dal primo minuto stante l'assenza per infortunio di Mbappé.La partita del Coliseum Alfonso Perez di Getafe è stata caratterizzata da altri due episodi che meritano di essere sottolineati: il(noie muscolari), che ha costretto Ancelotti a sostituirlo dopo il primo tempo con Camavinga (a sua volta vittima di fastidi), e l'interruzione per qualche minuto della partita, nel finale, per i canti insultanti rivolti dai tifosi di casa a Dani Ceballos (subentrato a Guler). A proposito dei due giocatori acciaccati, Carlo Ancelotti ha dichiarato: "Hanno subito degli infortuni muscolari. Entrambi non dovrebbero recuperare per il match contro il Barcellona".