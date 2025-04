Il sogno della Virtus Entella è realtà: torna in Serie B dopo 4 anni, un viaggio tra Liguria e giovani

. Quando mancanodel campionato,ha portatoseconda in classifica, sconfitta oggi dal Milan Futuro, un risultato che permette ai liguri di festeggiareIl Girone B di Serie C recita infatti, ma la sconfitta col Milan Futuro riapre la porta della Serie B ai Diavoli Neri,l'ultima volta.Un lavoro spettacolare portato avanti dal, dali e dall'nessuna fretta, tanta cura,con ilL'obiettivo è tornare a essere protagonisti nella serie cadetta, eguagliando il- La Virtus Entella èvisto che sta superando piazze edi quella di Chiavari: non solo, ma anche: merito di un andamento di enorme costanza, dopo ladella stagione scorsa., in casa,scorso contro il Pescara, conovverodel campionato., senza un vero e proprio solista: 8 i centri per Franzoni, 7 per lo spagnolo Guiu, 6 per Castelli, 5 per Bariti, Corbari e Di Mario, 4 per Casarotto. Una squadra, nel senso vero e proprio del termine.

- Il club, fondato nel 1914 come Entella Foot-Ball Club dal nome dall'omonimoi, ha sempre avuto un, che in passato ha lanciato calciatori come Nicolò, Danye Francesco, e unadella società ligure, che i può notare da progetti come "L’Entella nel Cuore", che ha portato avanti raccolte fondi importantissime e ha un, oil primo in Italia sostenuto da un club di calcio e nato grazie alla collaborazione tra la Virtus Entella e Hakuna Matata, realtà con esperienza decennale nell’erogazione di servizi per l’infanzia.

Dal 2007, anno in cui Antonio Gozzi è diventato presidente dell’Entella,strutturandosi e cercando di crescere sotto molteplici aspetti:questo è stato il motto che ha accompagnato l’attività della società negli ultimi anni. Federico, ceduto la scorsa estate al Catanzaro, l'ultimo esempio di questa politica:ed è

- Lo stesso allenatore, Fabio, è tornatodopo l'esperienza da vice allenatore di De Biasi alla guida dell'già autore di ottime stagioni alla guida dellae ancheha trovato l'ambiente perfetto a Chiavari per coniugare il proprio calcio ai risultati. Queste le sue dichiarazioni a Calciomercato.com, giustamente scaramantiche, solo qualche giorno fa:Poi: "Abbiamo condiviso la scelta di cambiare tanti giocatori che c'erano l'anno scorso, non per demeriti ma perché non si erano create quelle situazioni tali da poter proseguire per provare a costruire qualcosa. Dopodiché, le aspettative da società erano quelle di fare sicuramente meglio della passata stagione, però, obiettivamente, non ci aspettavamo un exploit del genereNoi abbiamo fatto questo, mattone dopo mattone, quindi partita dopo partita, e parliamo serenamente della nostra posizione in classifica senza avere le pressioni che possono avere gli altri". Ma ora non manca più niente: la Virtus Entella è in Serie B.

- I fiori all'occhiello di questa fantastica stagione per i Diavoli Neri sono senza dubbio, cresciuto nel vivaio,, prodotto del settore giovanile e già nazionale azzurro Under, e, scovato dalla Pergolettese dai dilettanti catalani del Pobla de Mafumet. Ora c'èl'ufficialità del verdetto della promozione ed è quindi festa sulle rive dell'Entella: ancor più meritata, perché frutto di un lavoro sensazionale.