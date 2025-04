Il Venezia guarda al futuro, il progetto del nuovo stadio: costi, tempistiche e dettagli

Populous

Nel corso della giornata di ieri, infatti, è stato presentato il progetto per il nuovo stadio cittadino, pensato non solo per le sfide del campionato di calcio, ma anche per avere la possibilità di ospitare altri eventi come concerti o incontri di rugby.– leader nel settore a livello mondiale –(insieme a Maffeis Enginering), un’infrastruttura che sorgerà a Tessera nel nuovo Bosco dello Sport (polo multifunzionale da 116 ettari).

Può alzarsi finalmente il sipario, dunque, sul nuovo stadio del Venezia.: un anno fa, l’appalto per la costruzione fu assegnato a Costruzioni Bordignon, Fincantieri Infrastrutture e Ranzato Impianti, i quali affidarono il progetto a Maffeis Engeenering e Populous. Da quel momento, il pensiero del nuovo impianto ha preso sempre più forma sino alla presentazione ufficiale al Comune di Venezia che sancisce così l’inizio di una nuova era per la società arancioneroverde., il cui avvio è previsto entro l’inizio di luglio.

Ma che stadio sarà per il Venezia? Partiamo dalla capienza:. Il costo complessivo dell’operazione, ricorda anche La Gazzetta dello Sport, sarà di 92.3 milioni di euro di cui 47 saranno di avanzo con i soldi risparmiati dall’amministrazione comunale, mentre i restanti 45 proverranno dal mutuo stipulato per la costruzione dell’impianto. Lo stadio avrà ben 2800 posti auto, mentre. Per quanto riguarda l’intero Bosco dello Sport, invece, saranno investiti altri 85 milioni: 65 a debito e i rimanenti 20 per l’arena e per la viabilità.

che fanno sì che il progetto si collochi all’interno del Bosco dello Sport come un padiglione all’interno di un giardino. La facciata è caratterizzata da elementi verticali che rendono l’impianto molto leggero e moderno. Il podio a mezzaluna avvolge il volume dello stadio, andando a ospitare parcheggi e altri servizi, come ricorda anche Calcio&Finanza.: in particolar modo – per i tifosi locali – sono stati progettati degli spazi dedicati come la galleria coperta. Infine, la tribuna ovest sarà destinata all’ospitalità VIP.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui