Inizio da incubo in Sampdoria-Milan per Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero ha sbagliato un passaggio e servito Defrel, che ha realizzato l'1-0. L'estremo difensore del Milan si è scusato coi compagni per l'errore, ma il gesto più bello è arrivato da Fabio Quagliarella: l'attaccante della Samp è andato da Donnarumma per rincuorarlo e abbracciarlo dopo l'errore.