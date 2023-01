Pochi mesi fa, sfumò l'acquisto del Chelsea. Ora, si fa sul serio per l'acquisto del Manchester United. Sir Jim Ratcliffe, uomo da circa 17 miliardi di euro di patrimonio e patron della Ineos Group, vuole il Manchester United.



UNITED IN VENDITA - In estate, la famiglia Glazer (proprietaria dal 2005, quando pagò il club 790 milioni) ha deciso di mettere in vendita la società annunciando nuove strategie per il club, con Ratcliffe - proprietario di Ineos - intenzionato a farsi avanti per il grande passo. Fan dello United, pochi giorni fa il miliardario americano ha annunciato di aver formalmente dimostrato il proprio interesse agli attuali proprietari, che oggi hanno in testa di dare il via a un'asta che possa chiudersi tra i 6 e i 7 miliardi di euro per l'acquisto del club (Forbes lo ha valutato circa 4,5 miliardi, ndr). Il gruppo di Ratcliffe si occupa di oli sintetici, plastica, solventi usati per produrre insulina e antibiotici e investe nel trasporto di petrolio: il suo giro d'affari tocca gli 80 miliardi di euro.



VALORE - I Glazer al momento aspettano i fondi d’investimento, dal Qatar all'Arabia, per monetizzare. Attenzione anche all'Asia, continente in cui il Manchester United è molto seguito e tifato. L’ultimo rapporto Deloitte dice che il club ha ricavi per 688 milioni di euro: facendo un confronto con il Chelsea, venduto di recente per 5 miliardi, è facile ipotizzare che i Red Devils valgano di più.