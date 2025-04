Infortuni Bayern Monaco, da Neuer a Upamecano: il punto in vista dell'Inter

Getty Images

Archiviate le due giornate di campionato rispettivamente contro Cagliari e Borussia Dortmund, l'Inter e il Bayern Monaco hanno già voltato pagina per concentrarsi sul big match di Champions League:che tiene ancora in piedi i tedeschi per la qualificazione al prossimo turno, l'allenatore però per la gara di mercoledì dovrà rinunciare ancora ad alcuni giocatori importanti.

- Assente nell'ultima giornata di Bundesliga, secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild Manuelsarà assente anche nella gara di Milano. Il portiere tedesco non si è allenato neanche a parte, non è stato in grado di eseguire esercizi che prevedessero il volo o la spinta della gamba infortunata e così al suo posto dovrebbe esserci di nuovo Urbig: in 9 gare tra campionato e coppe ha subito 13 reti. Hanno recuperato, entrambi inseriti a gara in corso contro il Dortmund: il primo ha giocato l'ultima mezz'ora entrando per Goretzka, l'ex Juve è entrato all'81' al posto di Muller. Non ci sarà sicuramente Jamal, alle prese con uno strappo muscolare al tendine del ginocchio sinistro che gli ha già fatto saltare la gara d'andata; difficile il ritorno in campo di, che ha ricominciato a correre dopo l’intervento al ginocchio sinistro ma probabilmente verrà lasciato fuori.

- Nel 2-2 contro il Bayern Monaco Kompany ha confermato Urbig tra i pali, i quattro difensori davanti a lui erano Lainer, Dier, Kim e Stanisic; la coppia Kimmich-Goretzka sulla linea mediana con Olise, Muller e Sané ad agire sulla trequarti dietro all'unica punta Harry Kane. I gol, però, sono arrivati dalla panchina: prima Guerreiro e poi Gnabry, entrati al posto di Kim e Sané.