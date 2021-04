Mentre in Italia, la notizia della possibilità del mantenimento del coprifuoco anche in estate genera angoscia, smarrimento e disperazione,. La fresca estate inglese non solo sarà movimentata dalla riapertura dei pub, ma. Sono tanti gli eventi in programma fra giugno ed agosto, dall’alla, passando per il tradizionalee l’immancabile, edCon le vaccinazioni che procedono senza intoppi e la curva dei contagi sotto controllo anche grazie alla mancanza di varianti preoccupanti, almeno al momento, il governo guidato dapuò inoltrarsi nell’attuazione del progetto per la. Come riportato in esclusiva dal Mail, il piano, in fase di sperimentazione, prevede l’ideazione di unche consenta alle persone di accedere agli eventi sportivi, musicali e culturali in totale sicurezza. Per quanto riguarda il mondo del calcio,La, che si basa tutta sudegli stadi,davanti ai 21 mila tifosi di Wembley (il 25% della capienza). Dopodiché partirà la, volta a farsi trovare pronti per l’inizio degli Europei. Qui entrerà in gioco un, mentre procederà loe delle tecnologie necessarie al suo funzionamento.al Primo ministro e ai. Questi ultimi, invece,l’operato di Johnson, ritenendo il progetto confusionario ed illiberale. La sensazione, però, è che il premier continuerà dritto per la propria strada, come ha sempre fatto dall’inizio della pandemia. Fino a questo momento, i risultati dicono che ha sempre avuto ragione lui.