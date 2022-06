Il difensore del Milan e dell'Inghilterra Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio contro l'Italia in Nations League: "Non abbiamo segnato gol ma è stata una partita bellissima. In Inghilterra è un po' diverso rispetto all'Italia, ma posso portare qualcosa di diverso. Quella di quest'anno è stata una bella stagione".