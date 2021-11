Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, ora opinionista tv, dice la sua, a Radio Radio, sul futuro di Lorenzo Insigne, capitano in scadenza col Napoli: “Farebbe comodo alla Juventus nel 4-3-3, ma anche alla Roma e alla Lazio potrebbe fare bene. Insomma, in tutte le squadre che giocano con l’esterno. Non ce lo vedo come seconda punta all’Inter, poi siccome i giocatori sono attratti dal denaro possono andare anche in squadre in cui tatticamente servono meno ma dove guadagnano un sacco di soldi”.