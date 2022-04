Cinquecento tifosi dell’Inter si sono radunati fuori dai cancelli di Appiano Gentile per fare arrivare alla squadra tutto il proprio sostegno in un momento delicato della stagione. Presente anche la Curva Nord, che domani non seguirà la squadra in trasferta per via dei pochi tagliandi messi a loro disposizione, ma i cori del tifo più caldo hanno raggiunto i calciatori sui campi della Pinetina