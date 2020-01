Non solo Leonardo Spinazzola: l'Inter piazza un altro colpo per la fascia. Affare vicinissimo alla chiusura, infatti, per Ashley Young, esterno del Manchester United. Negli ultimi minuti, nerazzurri e Red Devils hanno trovato l'accordo su una base di un milione e mezzo di euro più bonus, indennizzo per un giocatore in scadenza di contratto a giugno.



ATTESO IN ITALIA - In attesa di Eriksen e Giroud, dunque, l'Inter continua la campagna di rafforzamento per l'esterno. Per l'inglese è già pronto un contratto di 18 mesi fino a giugno 2021 alle stesse cifre percepite oltremanica (circa 6 milioni di euro). Dopo l'impossibilità di chiudere con il Chelsea per Marcos Alonso, Marotta ha virato con forza sul capitano dello United, chiudendo la trattativa. Conte, che lo voleva già nel 2017, trova così un altro rinforzo, oltre a Spinazzola. Young è atteso in Italia nelle prossime ore per le visite mediche e la firma.