Inter al bivio con Federico Dimarco: il Verona può riscattare il terzino mancino per 6,5 milioni di euro e c'è il 50% in favore dei nerazzurri in caso di futura rivendita, con il giocatore che potrebbe seguire Juric in un'eventuale avventura altrove, tuttavia il club milanese valuta attentamente la possibilità di riportare l'esterno a casa.