L'Inter è pronta a cogliere opportunità di mercato nel corso della sessione di gennaio e sta seguendo lo sviluppo di quei casi che sono scoppiati in estate, ma che non hanno portato a delle cessioni. Fra questi c'è anche il profilo di Ruslan Malinovskyi che è rimasto a Bergamo dopo la rottura con Gasperini e che potrebbe dire addio all'Atalanta fra qualche mese. L'ucraino piace da tempo ad Ausilio, ma il budget richiesto per acquistarlo ha sempre frenato i nerazzurri di Milano.