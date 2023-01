Brutte notizie per l'Inter nel corso del secondo tempo della sfida in casa del Monza. Prima Calhanoglu e poi Barella hanno dovuto chiedere il cambio a Inzaghi per problemi fisici. Se però il turco non preoccupa tanto e dovrebbe aver patito solo un affaticamento, più serie potrebbero essere le condizioni del centrocampista sardo. L'ex Cagliari è infatti uscito zoppicante dal campo, imprecando, un'immagine che spaventa i tifosi nerazzurri.