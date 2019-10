Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto conduttore televisivo e tifoso nerazzurro, Paolo Bonolis, ha parlato dei problemi dell'Inter e difeso l'operato di Conte.



“Conte? La sua è una constatazione oggettiva di un problema che deve affrontare. Non fa piacere lavorare con questo tipo di pressione, gli infortuni presuppongono un impegno costante da parte di chi viene utilizzato. Sette partite in 21 giorni sono un impegno molto gravoso. E’ costretto a dare il meglio con una pressione che può compromettere la qualità del suo lavoro. I giocatori numericamente ci sono, ma se alcuni sono titolari che guadagnano molto e altre riserve che percepiscono meno un motivo c’è. La qualità è differente. Il centrocampo ha dei problemi reali, soprattutto se si pensa al dispendio di energie che presuppone il gioco di Conte. E’ normale pagare dazio quando sei costretto ad abbassare l’intensità, ma lo è anche che Conte si arrabbi per questa situazione“.