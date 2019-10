L'Inter ha dei limiti qualitativi a centrocampo e Antonio Conte, scrive il Corriere dello Sport, ha dato parere positivo all'eventuale acquisto di Matic dallo United.



“Al momento, anche su richiesta di Conte, la priorità è per il centrocampo. E non si tratta di un’esigenza numerica, semmai qualitativa. Così, se ci sarà davvero l’occasione per un’operazione low-cost, il profilo di Matic, in rotta con Solskjaer al Manchester United, avrebbe già avuto il via libera dell’allenatore leccese”.