L'Inter vuole Romelu Lukaku, il belga vuole il club nerazzurro e lavorare finalmente con Antonio Conte: per questo motivo, come appreso da Calciomercato.com, l'ad Beppe Marotta ha fatto pervenire un'offerta scritta, modificata e rialzata rispetto alla prima, al Manchester United nella giornata di ieri, spedendola via mail in Inghilterra. Un'accelerazione importante per una trattativa non facile ma che tutti vogliono portare a termine e che per questo continua a procedere: difficile sbilanciarsi sulle tempistiche,perché dipenderà dalla formula finale che verrà proposta ai Red Devils



VUOLE L'INTER ENTRO PRIMA DELL'8 LUGLIO - Lukaku vuole lasciare Manchester il prima possibile e possibilmente prima della tournée in Australia, che partirà il prossimo 8 luglio: il centravanti belga, che ieri si è presentato al centro sportivo dei Red Devils in anticipo per farsi trovare in perfetta forma in vista della desiderata esperienza in nerazzurro, vede questa settimana come decisiva per il proprio futuro, stando ad alcune fonti vicine al giocatore contattate dal Manchester Evening News. SI lavora per l'accordo definitivo: gli inglesi hanno respinto la prima proposta di un prestito biennale con l'obbligo di riscatto a 70 milioni di euro, ma un'ulteriore offerta è stata fatta pervenire.



BUONI RAPPORTI CON L'AGENTE - Le parole del belga però lasciano pochi dubbi su cosa intenda fare: "Ho già deciso ma non posso comunicarlo pubblicamente, per rispetto del contratto con il Man United". I buoni rapporti con l'agente Federico Pastorello, che ha appena concluso con l'Inter l'affare Valentino Lazaro, potrebbero fare il resto. ​



@AleDigio89