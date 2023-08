L'amichevole dell'Inter con il Salisburgo ha contribuito a dare le prime indicazioni a Simone Inzaghi in vista dell'imminente inizio di stagione, permettendo ai giocatori di misurarsi con avversari assai competitivi. Tra i nerazzurri scesi in campo, anche Hakan Calhanoglu, che nel post-partita ha parlato ai microfoni di Inter TV, dicendo la sua sul match.



BILANCIO DELL'AMICHEVOLE - “Ho visto bene la squadra, abbiamo ancora 10 giorni prima dell'inizio del campionato. Abbiamo iniziato bene, poi la pioggia ha complicato le cose, non era semplice giocare con il campo così pesante. Dobbiamo analizzare alcuni errori che abbiamo commesso in vista della prima partita di campionato, ma finora abbiamo lavorato molto bene in questo periodo, anche in Giappone."



PROSSIMI PASSI - "Ora ci sono ancora 10 giorni per lavorare e per migliorare ancora: vogliamo cominciare subito bene in campionato ed evitare gli errori dell'anno scorso. Nel corso della preseason siamo migliorati nel possesso palla e in fase difensiva, oggi abbiamo provato a costruire da dietro in diverse occasioni, dobbiamo solo migliorare nei calci da fermo. L'unica cosa che conta però è che tra dieci giorni saremo pronti.”