E’ in scadenza di contratto e deve ancora capire cosa fare la prossima stagione. Edinson Cavani è uno dei nomi che stuzzica di più le fantasie dei club di mezza Europa e del Sudamerica, visto che il cartellino non costerà niente: Atletico Madrid, Manchester United, Penarol, Boca Juniors. E ora, tra questi, c’è anche l’Inter.



CHIAMATA - Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, gli agenti dell’attaccante del Paris Saint-Germain, hanno contattato la dirigenza nerazzurra: “Cosa ne pensate di Cavani?”. Solo una chiamata, con i piani alti interisti che hanno ascoltato e ora valutano il da farsi. Perché Sanchez partirà e serve un colpo low cost per riempire la casella. Giroud ha rinnovato, Mertens non è semplice e quindi ecco il Matador, che vuole restare in Europa e non tornare, ancora, in Uruguay. E che a Conte piace parecchio.



SI VALUTA - Stipendio da 12,5 milioni di euro al Psg, ma è da discutere ex novo per quanto riguarda un nuovo contratto. Cavani si offre, l’Inter valuta. E il Psg aspetta, perché dalle decisioni di Cavani dipendono anche le sue scelte di mercato. Sì, perché il rinnovo è ancora una possibilità, sul tavolo c'è sempre quell'offerta di un biennale a cifre ridotte. E, in caso di prolungamento di contratto coi parigini, Icardi tornerebbe all’Inter, in cerca di nuova sistemazione. Ma questa è tutta un’altra storia…