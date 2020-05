L’Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante. Come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono in pressione su Timo Werner, centravanti dell’RB Lipsia: contatti avviati col procuratore del tedesco, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Il problema è che per l’11 delle Lattine c’è la fila: Liverpool, Chelsea, Manchester United, tutte vogliono Werner. E la Premier, a oggi, lo attrae più della Serie A.