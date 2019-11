Per una notte il calcio lascia il posto al canto, anche in casasi sono concessi una serata di svago e spettacolo: i due nerazzurri si sono recati alla Candy Arena per assistere dal vivo alle esibizioni canore di, con tanto di maglia regalo per il conduttore, noto tifoso interista. Proprio Cattelan si è dilettato in un nuovo pronostico con Conte: