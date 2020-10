Dopo la sconfitta subita per mano del, il tecnico dell’, Antonio, analizza il match ai microfoni di Sky.“Come ho detto in conferenza stampa, penso che non sia il momento di andare a vedere situazioni etra calcistiche.a. Abbiamo creato tante occasioni per fare gol, loro al tempo stessi sono stati bravi. Mi dispiace perché i ragazzi ci tenevano tanto a vincere, ma abbiamo commesso due disattenzioni su entrambi i loro gol e poi non abbiamo sfruttato le occasioni create per pareggiare e vincere la partita.Il tecnico nerazzurro punta il dito contro le tante occasioni da gol non concretizzate:Non posso comunque dire niente ai ragazzi, perché hanno lottato nel tentativo di raggiungere almeno il pareggio e questa sera non siamo neanche stati fortunati”Conte risponde anche a Bergomi, che lo stuzzica sulla tenuta difensiva dei suoi, chiedendo conferma delle frasi pronunciate in conferenza stampa dallo stesso tecnico salentino, che in più occasioni ha spiegato come per lui sia importante giocare un calcio spregiudicato:Conte tocca anche in tasto Kolarov, apparso ancora una volta in difficoltà:Poi è inevitabile che c’è da lavorare, sia con lui che con altri. Io comunque ripeto che stasera l’Inter ha giocato bene e creato molte occasioni, opportunità che se avessimo concretizzato, adesso parleremmo di un’Inter bella.e la proprietà. A me spetta allenare i calciatori, migliorarli e farli rendere al massimo, questa è una cosa che mi riesce molto bene. Per il mercato dovete farvi rispondere da altre persone, che è più giusto parlino al mio posto., poi lui è più bravo rispetto a me e può diventare un top player. Da questo punto di vista siamo ben messi”.