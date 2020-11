Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte non è solo scontento del rendimento fin qui deludente da parte di Radja Nainggolan. Il centrocampista dell'Inter infatti fa tutt'altro che felice il suo allenatore anche per l'atteggiamento che Conte gli ha contestato: vuole molto di più dal belga che fin qui non è riuscito a riabilitarsi come invece ha fatto Perisic.