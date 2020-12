Alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna, il tecnico dell'Inter,, ha parlato in conferenza stampa e risposto alle domande dei giornalisti.“Ci siamo tappati le orecchie e abbiamo pensato esclusivamente a giocare facendo del nostro meglio”.“La stanchezza è inevitabile. Abbiamo giocato 4 partite in 11 giorni, adesso abbiamo avuto un giorno in più per recuperare. Dover giocare tutte partite importanti e decisive con pochissimo tempo per prepararle e per recuperare energie. Questa è la difficoltà”.“L’anno scorso abbiamo perso una partita incredibile contro il Bologna. Vincevamo 1-0 dominando, poi abbiamo sbagliato il rigore e siamo riusciti a prendere due gol in contropiede in 10 contro 11. Quella partita mi ha fatto arrabbiare molto. Il Bologna è una squadra forte e determinata, giocano a buoni ritmi e hanno preparato la partita in una settimana. Contro l’Inter poi si alza il livello di attenzione e di guardia, noi vogliamo dare continuità al nostro percorso”.“Se c’è un modo non lo so. Se le statistiche dicono questo dovremo essere più bravi anche se oggi diventa difficile parlare di casa e di trasferta. Non ci sono i tifosi e a livello di ambiente non c’è qualcosa in più o in meno che ti può dare o togliere. Ma cercheremo di migliorare anche sotto questo punto di vista”.“Sicuramente il risultato condiziona tutti i giudizi. Ma detto questo, cerchiamo di migliorare tutto, dalla concentrazione all’approccio”.“Non ha ancora recuperato e non è a disposizione per la partita contro il Bologna”.“Sensi non è ancora pronto“.“Lui può e deve ancora migliorare. E' un bene che abbia margini di miglioramento e che sappia dove deve lavorare per migliorare. Può farlo benissimo perché è molto giovane. Rimanendo umili e con i piedi per terra, lui ha margini importanti”.“Dal punto di vista fisica dovremo essere bravi a calibrare i momenti in cui si può lavorare, perché se si gioca ogni tre giorni è difficile fare lavoro fisico. Noi però ci auguriamo di giocare ogni 3 giorni perché significherebbe andare avanti nelle competizioni”.