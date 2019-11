In conferenza stampa il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha presentato la sfida di Champions contro il Borussia Dortmund. Queste le parole del tecnico salentino.



Spesso hai parlato di percorsi di crescita, cosa ti aspetti da questa partita che può essere decisiva?

“È una partita importante, siamo appaiate in classifica col Borussia mentre il Barcellona ha ipotecato il passaggio. Siamo stati bravi a vincere in casa e conosciamo le difficoltà che ci saranno domani nell’affrontare una squadra collaudata. Dovremo fare molta attenzione, giochiamo in un ambiente caldo, elettrico, riescono a trasferire molto ai calciatori e sarà importante giocare con personalità. È un importante step di crescita e si deve crescere giocandoci le partite, facendo quello che abbiamo preparato e studiato. Poi che vinca il migliore”.



È possibile domani rivedere Sensi dall’inizio?

“È un calciatore recuperato, ha svolto con noi 3 allenamenti. Faremo altre valutazioni insieme allo staff per capire come è meglio utilizzarlo, e dall’inizio, per quanto e come. Faremo valutazioni per il bene della squadra e del calciatore”.



L’anno scorso l’Inter fallì la qualificazione andando a giocarsi la partita in Inghilterra in modo difensivista. Dovrete crescere anche in questo?

“Lo step di crescita passa attraverso la mentalità. Se ci difenderemo sarà perché il Borussia ci metterà lì e ci farà difendere. Ma nella nostra mentalità c’è la voglia di giocare in casa e fuori casa e le sei vittorie in trasferta lo testimoniano. Chi si aspetta una partita difensiva da parte nostra è su una strada sbagliata, non lavoriamo per quello. Poi c’è anche la forza dell’avversario da considerare e nei momenti di sofferenza dobbiamo essere compatti. Ma in fase di possesso sappiamo cosa e come fare”.



Domani può bastare l’Inter vista nelle ultime tre gare o serve uno sforzo in più?

“Stiamo arrivando alla fine di un altro mini ciclo di sette partite e incrocio le dita perché le ultime due del primo ciclo furono due sconfitte contro Barcellona e Juventus. La Champions dà stimoli, adrenalina, fa ritrovare energie in qualche serbatoio non pieno. Abbiamo lavorato tanto per lavorare al meglio questi impegni, sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista fisico”.



Cosa pensa di quanto accaduto a Verona con Balotelli?

“Non ero allo stadio e ho sentito dire che è stato qualche coro isolato di qualche deficiente, ma quel deficiente deve essere individuato e punito perché non è ammissibile che nel 2020 accadano ancora queste cose”.



Come stanno D'Ambrosio e Asamoah?

“Non sono partiti e non sono disponibili per la partita di domani, così come Gagliardini”