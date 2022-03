Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, seguirà la squadra nella trasferta di Torino per far sentire la propria vicinanza al gruppo in occasione della decisiva sfida di campionato contro la Juventus. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Domenica Zhang quasi certamente andrà a Torino per assistere al match con la Juventus. Sa che il confronto con i bianconeri è una specie di spareggio e vuol far sentire la sua fiducia alla squadra, dopo che l'ha già espressa a Inzaghi. Con il tecnico il rapporto è forte e andrà avanti indipendentemente dal risultato di Torino perché finora l'ex Lazio è andato oltre le richieste d’inizio stagione del club”.