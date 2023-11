Verso Torino con ancora il dubbio Juan Cuadrado da sciogliere. Priva dei nazionali, l’Inter prepara l’insidiosa trasferta che la vedrà opposta alla Juventus di Massimiliano Allegri, gara che i nerazzurri dovranno probabilmente affrontare con la coperta corta sul lato destro del campo, visto che Cuadrado non offre ancora alcuna garanzia in merito al suo rientro. Non esiste una data certa, tutto dipende solo dal dolore e almeno per adesso l’ex Juventus non ha ancora trovato sollievo. Motivo per cui, anche domani, il colombiano dovrebbe allenarsi ancora in seduta personalizzata.

IN FORSE - Il suo forfait non è ancora sicuro, Cuadrado proverà a stringere i denti per esserci contro i suoi ex compagni, un desiderio che però vedrà svanire se non dovesse rientrare in gruppo almeno per venerdì, quando ad Appiano si presenteranno anche i Sudamericani, in modo da poter mettere nelle gambe almeno un paio di allenamenti. Per adesso filtra pessimismo in merito alla possibilità di vedere Cuadrado aggregato alla trasferta di Torino, ma solo nei prossimi giorni si avrà un quadro della situazione definitivo. Tutto dipenderà da Cuadrado, dalle sue sensazioni e da quel dolore che al momento lo sta limitando parecchio nella corsa. Un problema non da poco per l’Inter, che a destra dovrà chiedere ancora gli straordinari a Dumfries e Darmian.