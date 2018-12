Danilo D'Ambrosio, difensore dell'Inter, ha parlato prima del match contro la Roma ai microfoni di InterTv: "Siamo cresciuti sia rispetto all'anno scorso che a inizio stagione. Fa parte del percorso di crescita che c'è da quando c'è Spalletti .Oggi non sarà facile, ma puntiamo alla vittoria. L'Inter è obbligata a vincere su ogni campo, sia in Italia che in Europa. Volevamo vincere anche a Wembley, ora cancelliamo quello che è successo per rifarci subito stasera. Le assenze della Roma? Nel nostro campionato non c'è nessuna squadra da sottovalutare, figurarsi la Roma. Hanno ottimi giovani, con qualità importanti. Se giocano con la Roma vuol dire che sono da Roma".