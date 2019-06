Una notizia attesa, ma non per questo meno dolorosa per i tifosi della Juventus, di cui ha vestito la maglia tra il 1991 e il 2004, prima di guidare da allenatore la prima riscossa bianconera del dopo Calciopoli, conquistando i primi tre degli otto scudetti consecutivi vinti dal 2011 a oggi. E le brutte notizie per la Vecchia Signora potrebbero non essere finite qui.