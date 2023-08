L’Inter aspetta Lazar Samardzic ma non a lungo. Il centrocampista dell’Udinese sta valutando il da farsi e dovrà far sapere la sua scelta ai nerazzurri nelle prossime ore. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’alternativa è già in casa: Stefano Sensi, reduce da un ottimo precampionato dopo la stagione con il Monza.