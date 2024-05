Inter, Dimarco e la seconda stella per sempre: il tatuaggio FOTO

Ilè una data che i tifosi dell'non dimenticheranno mai. Il 20esimo Scudetto, la seconda stella. Nella serata più dolce e crudele: nel Derby vinto in casa del Milan.Conquistare il Tricolore e festeggiarlo davanti ai rivali cittadini rossoneri ha arricchito ulteriormente una vittoria già magica e storica di per sé, scolpendo la notte di San Siro nell'iconografia nerazzurra.Per i tifosi ma non solo, anche per i giocatori si tratta di un momento indimenticabile e qualcuno ha deciso di tenersi per sempre sulla pelle il trionfo:

- Nuovoper l'esterno mancino, che ha deciso di ricordarsi a vita lo Scudetto della seconda stella. Sulla coscia sinistra, Dimarco si è fatto disegnare la. Il tatuaggio, eseguito da Cristiano Giovannini che ha documentato tutto sulla propria pagina Instagram, ha mandato in delirio i tifosi nerazzurri, per i quali Dimarco è un beniamino assoluto.