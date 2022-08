Al Via del Mare l’Inter si è trovata sorprendentemente impantanata, ferma sulle gambe e con tanti calciatori in ritardo di condizione. Anche Inzaghi sembrava non credere ai propri occhi e per la prima volta da quando siede sulla panchina dell’Inter ha chiuso con 4 punte sul terreno di gioco: Correa, Lukaku, Lautaro e Dzeko., che di mestiere fa l’esterno e che Inzaghi ha tenuto inizialmente in panchina.Il focus, dunque, va acceso sull’ex PSV e non solo perché il suo gol ha tolto tutti, in extremis, da un grande imbarazzo, salvando l’Inter da una settimana di piombo ad Appiano Gentile.Non una cosa da niente a Milano, dove spesso l’autolesionismo tende a rendere tutto sempre più complesso.Un gol, quello di Dumfries, utile anche a spiegare a Zhang che Inzaghi, in una stagione molto difficile come questa, avrà bisogno di tutti. E l’olandese, lo scorso anno autore di 5 gol e 5 assist, non è un fattore da poco, anzi…Perché se è vero che Inzaghi ha chiuso il mercato nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce, è altrettanto vero che Marotta invece ha riaccostato la porta tenendo tutto aperto: “Comprensibili le parole di Inzaghi, noi come società abbiamo l’obbligo di garantire sia i criteri di sostenibilità che una squadra competitiva”. Ecco perché in casa Inter c’è la sensazione che da un momento all’altro qualcosa possa ancora accadere e