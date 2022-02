Edin Dzeko, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky prima della gara contro il Genoa:



"Nessuno vuole perdere, il Sassuolo è già alle nostre spalle. Il Genoa non è quello dell'andata, hanno cambiato allenatore, sarà una gara difficile. Non si può sempre vincere, nessuno aveva tanti scontri diretti come noi, ha influito anche la stanchezza mentale. Stasera sono in palio 3 punti come le altre volte, dobbiamo portarli a casa. Abbiamo ancora il migliore attacco, quando non si segna si parla sempre degli attaccanti e fa parte del calcio, bisogna solo vincere le partite. Il resto conta poco”.