L'arrivo di Edin Dzeko ha risolto un bel problema a Simone Inzaghi. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il bosniaco possa aiutare a superare l'addio di Lukaku anche ai tifosi più disperati.



“Dall’estate pazza di una squadra pazza non poteva che nascere un esordio pazzo. Ma nella follia dell’Inter spesso si nasconde la felicità, di certo quella di Simone Inzaghi che aspettava il suo centravanti come acqua nel deserto: questo Edin Dzeko, abile, arruolato e pure a segno, toglie un bel problema al tecnico nerazzurro in vista dell’inizio della vera battaglia. E rasserena un esercito di tifosi in lutto: ormai c’è un nuovo aspirante sovrano nelle terre che furono del sovrano belga”.