Inter e Milan lavorano a un nuovo stadio lontano dal Meazza (a San Donato i rossoneri, a Rozzano i nerazzurri) ma il Comune di Milano continua a lavorare per una possibile situazione che consenta di trattenere uno dei due club a Milano. "L’invito alle squadre a venire c’è, io vorrei che fosse alla presenza del consiglio comunale perché poi andare a riferire e non sapere cosa riferire diventa difficile", ha dichiarato ieri il sindaco Beppe Sala a margine dell'incontro "Milano: start up, talenti e innovazione" a Palazzo Giureconsulti.