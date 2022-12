L'Inter si sta esprimendo nel migliore dei modi in questo ritiro di Malta e anche Samir Handanovic, ai microfoni di Inter Tv, esprime tutta la propria soddisfazione.



"I miei compagni? Li ho trovati meglio di come li ho lasciati. Ci stiamo preparando a livello fisico, Malta è stata una buona scelta per ricominciare. Per la ripresa contro il Napoli manca ancora un mese, devono tornare tutti e ci penseremo più avanti. Dobbiamo lavorare un po' su tutto, il campionato è un po' anomalo e bisogna prepararsi come se iniziasse un nuovo campionato".