Inter-Fiorentina, la MOVIOLA: palla fuori, il corner che porta al gol dell'1-0 non c'era. Rigore col var per mani di Darmian. Dodò ne chiede un altro

è il posticipo che chiude la 24esima giornata della Serie A 2024/25: si gioca a San Siro, calcio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontrodella sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da: La Penna: Scatragli - Moro: Ayroldi: Meraviglia: FabbriLa Fiorentina chiede un altro rigore per un tocco di mano di Zielinski su tirocross di Dodò. Il polacco ha però il braccio perfettamente aderente al corpo, giusto non fischiare.

Molto dubbia la chiamata di La Penna sulla punizione dal limite concessa alla Fiorentina nel contrasto Zalewski Zaniolo. L'esterno viola è in possesso, ma quello nerazzurro sembra in vantaggio ed è l'ex-Atalanta ad andare a colpirlo seppur di una frazione di secondo.Giallo netto e non di più anche per Nicolò Barella che stende da dietro sgambettandolo Moise Kean lanciato in campo aperto. Non c'erano gli estremi per il "dogso" e quindi per il rosso perché una delle componenti necessarie, ovvero il campo aperto verso la porta, non era presente dato che diversi giocatori dell'Inter erano a portata d'intervento.' Giallo netto invece quello per Zalewski che, in ritardo su Dodò a centrocampo e all'altezza della linea laterale sceglie di intervenire in scivolata stendendolo. Netto il cartellino.Giallo generoso per Moise Kean, che entra in scivolata su Zielinski, ma tiene sempre il piede basso e non lo colpisce direttamente dato che il polacco salta per evitarlo. Giusto il fallo. Kean era diffidato, salterà la prossima gara contro il Como.Manca un giallo a Ranieri che al limite stende Bastoni che lo aveva saltato. Era un caso da "spa", non ritenuta però tale da La Penna.

Regolare il gol del 2-1 di Arnautovic. La punta prende il tempo a Mandragora e di testa svetta e insacca in area piccola.Giallo sia a Calhanoglu che a Parisi venuti a contatto dopo un fallo fischiato da La Penna a Mkhitaryan su Mandragora.Protesta anche la Fiorentina e chiede un rigore. Gosens salta di testa e prende il tempo a Darmian che sta marcando Kean mandando la palla sul braccia largo del difensore. La Penna non fischia, ma nonostante la posizione ravvicinata del colpo di testa il Var interviene e, dopo un lungo check, chiama l'arbitro alla On Field Review. Da qui la scelta di rivedere l'azione e concedere il rigore.

Giallo a Richardson per un'entrata con piede altissimo all'altezza della faccia di Calhanoglu.Giallo a Mkhitaryan che allontana Mandragora portando una mano all'altezza della faccia dell'avversario.Giallo sia a Palladino che a Inzaghi. I due allenatori si sono scagliati l'uno contro l'altro in occasione del gol per la concessione del corner da cui è nato il gol.Dall'angolo inesistente, la palla era uscita, nasce il gol dell'1-0 dell'Inter su cui è tutto regolare.Clamoroso errore della terna arbitrale che non vede come il pallone sia uscito nettamente (foto x.com) prima del cross di Alessandro Bastoni. La Fiorentina si salva in angolo. Il var non può intervenire perché la decisione è di campo.

Thuram entra a contrasto al limite dell'area con Parisi e cade in area fermandosi e chiedendo un rigore. Il contatto è fuori dall'area, ma in ogni caso è troppo lieve per concedere il fallo. La Penna lascia correre e fa bene.Contrasto fra Carlos Augusto e Kean con il giocatore della Fiorentina che rimane a terra. Il terzino sinistro interista arriva però prima sulla palla e poi subisce lui il calcio dell'attaccante viola che però subisce il contraccolpo. La Penna non sbaglia e fischia fallo pro Inter.

Beltran furioso con La Penna per un fallo non fischiato in uscita ad Acerbi che, a contrasto, dopo un rimpallo gli porta via di forza la palla.3' Protesta Darmian per una rimessa laterale assegnata alla Fiorentina che secondo lui non era uscita.