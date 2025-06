Inter, Frattesi: "Sono distrutto, non me l'aspettavo. Non aver potuto giocare la finale mi fa male"

Getty Images

Davideha commentato lapersa – e male – dalla sua, annichilata da uncapace di rifilarle cinque reti. Il centrocampista romanononostante una campagna europea in cui era riuscito a incidere segnando goal decisivi a. Sui propri social ha tirato le fila del match che ha chiuso una stagione negativa per i nerazzurri. Ecco le sue parole.Un anno di sacrifici, sudore, allenamenti, ritiri, viaggi, rientri di notte a orari improbabili, per poi veder svanire tutto in un attimo… In questo viaggio abbiamo vissuto delle emozioni incredibili, che rimarranno impresse nella mia mente.In questi mesi credo di aver capito al 100% cosa voglia dire essere interista, ne sono sicuro. Mi avete dato una mano, siete stati dalla mia parte nel momento più difficile della mia vita, anche quando in campo non giravo, quando non ero il Davide carico e sorridente di sempre. Non mi avete giudicato e mi siete stati accanto come dei fratelli maggiori… non lo dimenticherò mai.probabilmente il soffitto rimarrà il mio migliore amico per qualche giorno, consapevole che abbiamo deluso molte persone, noi stessi in primis.Per chi c’era, per chi non c’è più, per chi non molla, per chi si rialza e per chi, quando cade, torna per prendersi tutto. Vi voglio bene davvero".

Non impiegato col, secondo la ricostruzione di Gazzetta.it, Frattesi avrebbe chiesto il motivo dell’assenza in campo al suo allenatore, Simone. I due avrebbero avuto un brevenel quale il giocatore chiedeva per sé almeno qualche minuto in campo in una partita così importante. Quella di Frattesi è stata una stagione, impreziosita da, ma anche caratterizzata da pochi minuti di impiego e tante. Il rapporto con l’allenatore è stato più volte messo a dura prova tanto che, nel mercato di, lo stesso ex Sassuolo aveva pensato a unaper trovare più continuità in campo. Con un Inzaghi che pare però all’ultima corsa con l’Inter, nella prossima stagione potrebbe esserci moltoper Frattesi.