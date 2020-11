Il centrocampista dell'Inter, Roberto Gagliardini, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la netta vittoria dell'Italia sull'Estonia.



“Far parte di questo gruppo fa sempre piacere, tutti i discorsi esterni sulle tante partite non sta a me commentarli. Io cerco sempre di fare il meglio, oggi buona partita da parte di tutti. Come entrare in questa squadra? Il Mister ha costruito un gruppo importante, con calciatori determinati. Non è facile entrarci, noi dobbiamo dimostrare di poter farne parte, poi lui fa le sue scelte. Italia diversa dall’Inter? Abbiamo giocato con gente nuova, non ci conoscevamo, abbiamo modi diversi di giocare: nel primo tempo si è vista ruggine, nel secondo tempo è andata meglio, abbiamo sempre avuto padronanza del campo ed è stato più facile. Meglio con Tonali a fianco o davanti alla difesa? A me vanno bene entrambi i ruoli”.