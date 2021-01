L’Inter è in una fase di ristrettezza economica, Zhang sta cercando nuovi acquirenti e tratta con il fondo inglese BC Partners . Per questo il mercato di gennaio sarà a saldo zero. Ma le operazioni già definite vanno comunque onorate. Tra queste, il pagamento del cartellino di Achraf Hakimi al Real Madrid.Questo è vero, ma in viale della Liberazione sono tranquilli. Non c’è un caso Hakimi, è tutto sotto controllo.La prima rata, poco più di 10 milioni dei 40 dovuti, doveva essere garantita entro dicembre. Ma le difficoltà economiche degli ultimi tempi hanno portato l'Inter a chiedere al Real una sorta di proroga.: anche a Madrid sanno cosa ha comportato per le casse dei club questa crisi economica.Un altro tema per l’Inter riguarda gli stipendi ancora non pagati ai calciatori, quelli di luglio/agosto e novembre/dicembre. Nell’incontro di ieri ad Appiano Gentile tra Beppe Marotta, Alessandro Antonello, Conte e i giocatoriUn po’ come fatto dal Real Madrid per Hakimi.